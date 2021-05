New Value rachète l'allemand Eyeem Group

Zurich (awp) - New Value a annoncé mardi la conclusion d'un accord avec les actionnaires de l'allemand Eyeem Group pour la prise de contrôle de ce dernier par la société de participation zougoise.

New Value va acquérir la totalité de la société berlinoise, qui gère un portail de photographie, via l'émission de nouvelles actions. Cette opération doit être réalisée moyennant une augmentation de capital avec apport en nature, qui doit d'abord être approuvée lors d'une assemblée générale extraordinaire, selon un communiqué.

Dans le détail, New Value a créé mercredi dernier 34,2 millions d'actions d'une valeur nominale de 1 franc et d'un prix d'émission du même montant. Ces titres ne sont actuellement pas cotés. L'assemblée générale extraordinaire doit approuver le 18 juin une augmentation de capital d'un maximum de 8,5 millions de francs suisses.

Les actionnaires devront également donner leur feu vert à la création de capital autorisé à hauteur de 17 millions de francs suisses et de capital conditionnel de 8 millions au maximum, afin de financer l'évolution de la société.

L'Autrichien Michael Wachsler - notamment président d'AMS International Suisse - doit par ailleurs faire son entrée au conseil d'administration.

