New Value réduit sa perte annuelle

Zurich (awp) - La société de participations New Value a bouclé son exercice décalé 2020/21, clos fin mars, sur une perte de 0,23 million de francs suisses, contre -3,8 millions un an plus tôt. Le débours reflète "le résultat d'exploitation et le résultat financier", a indiqué l'entreprise zougoise cotée à la Bourse suisse jeudi soir dans un communiqué.

Au bouclement de l'exercice, la valeur des fonds propres (ou valeur nette d'inventaire. VNI) avoisinait les 1000 francs suisses (sic), contre 230'000 francs suisses au 31 mars 2020. La VNI par action, de 7 centimes au début de l'exercice, a été quasiment réduite à néant. Au 1er juin, elle était revenue à 10 centimes, comme annoncé précédemment.

"Il n'y a eu aucun mouvement dans les sociétés du portefeuille et aucune dépréciation ou augmentation de valeur", précise le communiqué

New Value tiendra son assemblée générale le 19 août prochain.

buc/rp