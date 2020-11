New Value réduit sa perte semestrielle

Zurich (awp) - La société de participations New Value est parvenu à réduire sa perte à 0,12 million de francs suisses après les six premiers mois de son exercice décalé 2020/21, contre 2,53 millions un an plus tôt. Exprimé par action, le déficit essuyé entre avril et septembre se monte ainsi à 3 centimes, après 77 centimes.

Dans un communiqué diffusé jeudi soir, la firme basée à Baar signale que des "investisseurs financiers" lui ont octroyé des prêts pour assurer les liquidités pour l'exercice en cours.

A fin septembre, la valeur nette d'inventaire (VNI) se montait à 4 centimes par action, contre 7 centimes au bouclement de l'exercice 2019/20.

buc/rp