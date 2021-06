New Value veut acquérir la totalité de sa participation TLNT

Zurich (awp) - La société de participations New Value veut augmenter sa participation dans la société luxembourgeoise TLNT Holdings SA et la porter à 100%. A cet effet, elle a signé un contrat pour l'acquisition des 49,46% des actions série A de TLNT et de 97,78% des actions série B qu'elle ne détenait pas encore, a-t-elle indiqué mardi soir.

La transaction sera financée avec des liquidités et des actions New Value. A cet effet, et pour financer l'acquisition récemment annoncée d'EyeEm Group, une plateforme en ligne allemande pour la photographie ainsi que pour disposer de suffisamment de moyens, New Value va procéder, comme déjà annoncé, à une augmentation de capital de jusqu'à environ 8,5 millions de francs suisses.

L'augmentation de capital se fera par émission d'actions nominatives non cotées de 1 franc nominal et au prix d'émission de 1 franc. Cette transaction sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin prochain.

Par ailleurs, New Value envisage de se transformer de société de participations en une société opérationnelle, suite à l'acquisition d'EyeEm et de TLNT. Dans le même temps, l'entreprise changera de segment à la Bourse suisse et envisage de faire coter ses actions nominatives qui ne le sont pas actuellement. Lors de cette opération, un split des actions sera réalisé, avec passage à l'action nominative unique.

