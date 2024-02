New Wave Holdings Corp. est une société basée au Canada, qui opère en tant qu'émetteur d'investissements. L'objectif de la société est de générer des revenus et de réaliser une appréciation du capital à long terme par le biais d'investissements axés sur les sports électroniques, les jetons non fongibles (NFT), le métaverse, la blockchain et les secteurs du Web 3. La Société, par l'intermédiaire de sa filiale Rosey Inc, offre une série de propriétés intellectuelles, y compris certains actifs liés à l'intelligence artificielle (IA) et un centre de commande alimenté par l'IA qui englobe une série d'outils adaptés à l'amélioration de la productivité, de la créativité et du développement à la fois personnel et professionnel.