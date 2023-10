New Wave Holdings Corp. a nommé Sunny Ray comme nouveau directeur de la société. M. Ray est le fondateur et le PDG de Rosey.ai, un outil d'intelligence artificielle destiné aux familles et visant à permettre aux individus d'atteindre sans effort leurs objectifs et leurs rêves. Il dispose d'une riche expérience et d'un réseau solide, cultivés au cours d'une décennie dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la robotique et du bitcoin.