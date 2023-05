New Work prévoit une baisse de son bénéfice opérationnel

HAMBOURG (dpa-AFX) - En raison d'une situation de marché difficile, New Work, la maison mère de Xing, s'attend à une baisse de son bénéfice opérationnel pour l'année en cours. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), corrigé des effets exceptionnels, devrait se situer entre 92 et 100 millions d'euros, soit moins que les 104 millions d'euros de l'année précédente, a annoncé l'entreprise du SDax mercredi soir après la clôture de la Bourse de Hambourg. New Work a également évoqué une baisse de la demande pour ses produits de recrutement. Un net ralentissement du marché du travail a été ressenti, a déclaré la présidente du groupe Petra von Strombeck, citée dans le communiqué.

Le chiffre d'affaires ajusté devrait désormais rester au niveau de celui de l'année précédente, soit 313,4 millions d'euros, et ne devrait donc plus connaître de croissance à un chiffre comme espéré précédemment. L'action New Work a été cotée sur la plateforme Tradegate à un niveau légèrement inférieur au cours de clôture de Xetra.

New Work a également annoncé que le chiffre d'affaires du premier trimestre avait augmenté de 2% pour atteindre 75,9 millions d'euros. Les employeurs ayant moins investi dans le recrutement en raison de la situation actuelle du marché, le bénéfice d'exploitation (Ebitda) a chuté de 30 pour cent à 17,9 euros. Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 9,2 millions d'euros, contre 12,6 millions l'année précédente./ngu/he