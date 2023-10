New World Development Company Limited un groupe diversifié organisé autour de 7 pôles d'activités : - développement et gestion d'actifs immobiliers (50,2% du CA) ; - prestations de services (34,6%) : prestations de transport, de gestion de biens immobiliers, etc. ; - investissement immobilier (4,8%) ; - exploitation de grands magasins (4,4%) ; - gestion d'infrastructures (3,5%) : routes, ports, sites de traitement et d'assainissement des eaux usées, centrales électriques, etc. ; - exploitation d'hôtels (1,9%) ; - autres (0,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Hong Kong (66,1%), Chine (32,4%) et autres (1,5%).

Secteur Développement et opérations immobilières