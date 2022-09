MORNING BID-Kickin' up a storm

Un regard sur la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever Alors que l'ouragan Ian frappe certaines parties de la Floride, les investisseurs ferment une fois de plus les écoutilles pour se protéger de la tempête de stress financier et de volatilité qui déchire les marchés mondiaux.

La tempête de jeudi n'a fait que montrer la nature éphémère du répit de mercredi.

Les actions mondiales ont plongé à un nouveau plus bas de deux ans, le Nasdaq a plongé de plus de 3 % pour tester le plus bas du mois de juin, tandis que le S&P 500 a pris le large pour étendre à 25 % la baisse du pic au creux de cette année.

Tout n'est pas sombre. Certains actifs durement touchés se sont stabilisés récemment - le marché obligataire britannique à long terme est resté calme et la livre sterling a rebondi à 1,10 dollar, sa plus forte hausse en deux ans et demi.

Mais le sentiment est fragile à la fin d'un trimestre difficile, et les risques s'accumulent - la volatilité implicite sur le marché du Trésor américain de 23 000 milliards de dollars est la plus élevée depuis 2009, et les marchés de financement en dollars montrent des tensions en fin d'année.

Une sorte d'action mondiale et coordonnée serait-elle bientôt nécessaire ?

Les investisseurs en Asie ont beaucoup de viande locale à mâcher vendredi.

La banque centrale de l'Inde devrait relever son taux de référence d'un demi-point à 4,90 %. Cela permettra-t-il à la roupie de sortir de son plancher record face au dollar ?

Les indices PMI chinois devraient montrer que l'activité s'est à nouveau contractée en septembre. Le yuan subit une forte pression à la vente, et la PBOC a demandé aux principales banques d'État de se préparer à une intervention offshore d'achat de yuan.

Les résultats annuels du promoteur immobilier de Hong Kong, New World Development, pourraient donner un aperçu de l'état du secteur immobilier chinois.

Une série de données économiques du Japon - y compris le chômage, les ventes au détail et la confiance des consommateurs - ainsi que de la Corée du Sud et de l'Australie est également prévue vendredi.

Développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

Décision sur les taux d'intérêt en Inde

PMI de la Chine (septembre)

Corée du Sud production industrielle, ventes au détail (août)

Japon : chômage, ventes au détail, production industrielle (août)

Confiance des consommateurs japonais (septembre)

Australie croissance du crédit (août)

Inflation dans la zone euro (septembre)

Inflation américaine PCE (septembre)

Anticipations d'inflation de l'Université du Michigan aux États-Unis (septembre)