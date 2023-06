La société hongkongaise NWS Holdings, filiale de New World Development, a déclaré mardi avoir reçu une offre du conglomérat local Chow Tai Fook Enterprises qui l'évalue à 35,78 milliards de dollars HK (4,6 milliards de dollars).

L'offre de 9,15 dollars HK par action représente une prime de 14,5 % par rapport à la dernière clôture de NWS (7,99 dollars HK).

NWS, détenue à 61 % par New World, est une société holding d'investissement qui exerce une série d'activités principalement à Hong Kong et en Chine continentale. Ses activités principales comprennent les routes à péage, la construction et l'assurance.

La cession renforcera immédiatement la position financière de New World, en fournissant au promoteur immobilier un produit en espèces de 21,78 milliards de dollars HK, ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun.

L'opération permettra à New World de se concentrer davantage sur le développement et l'investissement immobiliers, tandis que NWS bénéficiera d'une plus grande flexibilité financière pour optimiser sa structure de capital et améliorer le coût de son capital, ont ajouté les entreprises.

Les principaux promoteurs immobiliers de Hong Kong ont bénéficié pendant des décennies de rendements lucratifs sur l'un des marchés immobiliers les plus chers du monde, mais la baisse des ventes immobilières et des loyers en Chine continentale et dans le centre financier mondial, ainsi que la hausse des taux d'intérêt, exercent une pression sur le secteur.

La négociation des actions de New World et de NWS, qui a été suspendue vendredi, reprendra mardi.

Chow Tai Fook Enterprises détient une participation de 2,5 % dans NWS. (1 $ = 7,8302 dollars de Hong Kong) (Reportage de Harish Sridharan à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Jamie Freed)