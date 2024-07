Le promoteur immobilier hongkongais New World Development a obtenu ce mois-ci deux prêts onshore d'un montant total de 1,4 milliard de yuans (193 millions de dollars) afin de réduire davantage ses coûts de financement, a déclaré une source ayant une connaissance directe de la question.

Les prêts, qui sont un prêt de 1 milliard de yuans sur 12 ans et un prêt de 400 millions de yuans sur 15 ans, ont un taux d'intérêt de 3,1 % et 3,15 % respectivement, selon la personne.

New World a refusé de commenter les détails du prêt.

New World a l'un des taux d'endettement les plus élevés du secteur immobilier de la ville financière, et son plan de désendettement a été sous les feux de la rampe l'année dernière.

Quelques-unes de ses obligations perpétuelles et à plus long terme se négocient encore à des niveaux défavorables, mais beaucoup se sont redressées par rapport aux niveaux les plus bas atteints l'année dernière.

Les banques de Hong Kong ont réduit leur exposition au secteur de l'immobilier commercial en raison de la chute des valorisations et des taux d'occupation, et les taux de prêt sont également plus élevés qu'à l'intérieur du pays après une série de hausses de taux.

Les nouveaux prêts en yuans de New World sont gagés sur les projets phares K11 de la société en Chine continentale, a déclaré la source, qui a refusé d'être nommée en raison du caractère confidentiel de l'information.

New World a déclaré le mois dernier qu'elle avait augmenté la proportion de prêts en yuans pour réduire ses coûts de financement globaux, y compris en levant deux prêts onshore d'un montant total de 2,6 milliards de yuans au cours des six premiers mois.

En incluant les nouveaux prêts en yuan et d'autres refinancements à l'étranger, le développeur a conclu des accords de prêt et des remboursements de dette d'une valeur de 10 milliards de dollars HK (1,28 milliards de dollars) en juillet, a déclaré la source, après 4,5 milliards de dollars réalisés au cours du premier semestre.

New World a déclaré plus tôt cette année que ses coûts de financement des activités poursuivies ont augmenté de 17% au cours des six mois se terminant en décembre 2023 pour atteindre 2,5 milliards de dollars HK, en raison d'une augmentation des taux d'intérêt. (1 $ = 7,2542 yuans renminbi chinois) (1 $ = 7,8084 dollars de Hong Kong) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Miral Fahmy)