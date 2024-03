Le promoteur immobilier New World Development de Hong Kong a accepté de vendre un centre commercial local avec 1 000 places de parking pour 4,02 milliards de dollars HK (514 millions de dollars) à son rival Chinachem Group, selon une déclaration commune des deux sociétés vendredi.

Cette annonce intervient un jour après que New World a déclaré avoir relevé de 33 % son objectif de cession d'actifs non essentiels au cours de l'exercice financier se terminant fin juin, pour le porter à 8 milliards de dollars HK.

Il s'agit de la plus importante transaction de propriété commerciale depuis novembre, et de la plus importante pour un espace commercial de détail depuis 2018, selon les données du consultant immobilier Colliers.

New World a l'un des ratios d'endettement les plus élevés du secteur immobilier de Hong Kong, et son plan de désendettement a été sous les feux de la rampe l'année dernière.

Le prix de la transaction est conforme au marché, étant donné qu'il n'est pas facile de trouver des acheteurs pour les actifs de grande taille dans un environnement à taux d'intérêt élevé, a déclaré Tom Ko, responsable des marchés de capitaux pour la société immobilière Cushman & Wakefield.

Les actions de New World ont chuté de 6,8 % vendredi, au lendemain de l'annonce d'une hausse de 12 % du bénéfice de base pour les six mois se terminant en décembre et de la déclaration d'un dividende intérimaire inférieur de 56,5 % à celui de l'année précédente.

L'opération est également intervenue après un mouvement politique majeur cette semaine, qui a renforcé le sentiment du marché, bien que Chinachem et le vendeur de New World soient en pourparlers depuis des mois en vue de la vente.

"Les dernières mesures d'assouplissement pourraient stimuler un plus grand nombre de transactions dans le secteur des bureaux et des commerces, car les investisseurs sont désormais autorisés à emprunter davantage de fonds", a déclaré Kathy Lee, responsable de la recherche chez Colliers.

"Pour les investisseurs qui détiennent plusieurs actifs, cela pourrait contribuer à améliorer leur liquidité.

(1 $ = 7,8279 dollars de Hong Kong) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Tom Hogue)