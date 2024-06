New York Community Bancorp, Inc. est la société holding bancaire de Flagstar Bank, N.A (la Banque). La société a plusieurs activités nationales, dont les prêts multifamiliaux, l'octroi et la gestion de prêts hypothécaires, et les prêts d'entrepôt. Elle est un prêteur de portefeuille multifamilial sur le marché de la ville de New York, où elle se spécialise dans les immeubles d'habitation à loyer réglementé et non luxueux. Ses prêts et ses baux de financement spécialisés sont généralement accordés à de grandes entreprises qui participent à des secteurs stables à l'échelle nationale, et ses prêts d'entrepôt sont accordés à des prêteurs hypothécaires dans l'ensemble du pays. Elle offre une gamme de produits de gestion de trésorerie pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises et des associations professionnelles. La banque exploite 420 succursales dans douze États, y compris des points d'ancrage dans le nord-est et le Midwest et une exposition aux marchés du sud-est et de la côte ouest. Elle opère au niveau national par l'intermédiaire d'un réseau de gros d'environ 3 000 initiateurs de prêts hypothécaires tiers.

Secteur Banques