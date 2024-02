Il y a près d'un an, la New York Community Bank a plongé dans la crise des banques régionales en rachetant les actifs de la Signature Bank en faillite, ce qui lui a permis de se faire une place dans la liste des banques ayant plus de 100 milliards de dollars d'actifs.

Mercredi, la banque est devenue l'objet de l'attention des investisseurs après avoir affiché une perte trimestrielle inattendue et vu ses actions chuter de près de 40 %.

Cette perte inattendue a fait chuter les actions d'autres banques régionales, entraînant une baisse de 6 % de l'indice régional KBW, car elle a ravivé les inquiétudes concernant la santé des petits prêteurs, dont certains se remettent encore des faillites bancaires survenues aux États-Unis l'année dernière.

Voici quelques informations clés sur NYCB. La banque n'a pas répondu à une demande de commentaire par courriel.

* Thomas Cangemi, le PDG de NYCB, un vétéran de longue date de la banque, a pris les rênes en décembre 2020 et s'est efforcé de transformer NYCB en une banque commerciale à part entière.

* Fondée en 1859, la banque a longtemps été une petite banque régionale. Entre 2000 et 2023, NYCB a réalisé 13 acquisitions. Avec deux acquisitions récentes, dont celle de la Flagstar Bank, elle a étendu son empreinte à travers le pays.

* Au 31 décembre, la banque avait 116,3 milliards de dollars d'actifs totaux, 85,8 milliards de dollars de prêts et 81,4 milliards de dollars de dépôts.

* En 2023, la NYCB est devenue l'acquéreur d'une banque Signature en faillite qui a été fermée à la suite d'une fuite insoutenable des dépôts. La NYCB a acquis 34 milliards de dollars de dépôts, 13 milliards de dollars de prêts et 25 milliards de dollars de liquidités de la banque en faillite, la catapultant dans le club des plus de 100 milliards de dollars d'actifs. Ces banques sont tenues de respecter des exigences plus strictes en matière de fonds propres et de liquidités, comme le prescrivent les autorités de régulation.

M. Cangemi a déclaré mercredi que les changements dans le profil financier de la banque, qui l'ont fait entrer dans la nouvelle catégorie, se sont produits plus rapidement que prévu.

"Cette acquisition (de Signature) nous permet de faire avancer notre stratégie tout en renforçant et en diversifiant notre bilan. Cependant, nous deviendrons une banque de plus de 100 milliards de dollars plus tôt que nous ne l'avions prévu", a déclaré M. Cangemi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes mercredi. La banque a franchi le seuil des 50 milliards de dollars d'actifs en 2018.

* La banque a dû mettre de côté une somme plus importante pour répondre aux exigences réglementaires ce trimestre, tout en conservant plus d'argent dans ses fonds de secours pour couvrir les pertes potentielles, ce qui a conduit à une perte ajustée de 185 milliards de dollars. La banque a également réduit son dividende de 70 %.

* Les banques régionales qui ont une part plus importante de prêts immobiliers commerciaux ont été sous les feux de la rampe car les inquiétudes concernant ces prêts sont restées élevées depuis la crise bancaire de mars 2023. NYCB a augmenté ses provisions sur ses prêts CRE, ce qui a une fois de plus soulevé des inquiétudes sur ce portefeuille, a déclaré Ken Usdin, analyste chez Jefferies.

* Des perspectives moroses et troubles pour 2024 ont également pesé sur la performance de l'action de la banque. Malgré quelques demandes répétées de la part de l'analyste Steven Alexopoulos de JPMorgan pour obtenir des indications claires sur le revenu net d'intérêt, la direction n'a pas fourni de chiffre. JPMorgan s'est refusé à tout commentaire.

Keith Horowitz, analyste chez Citigroup, a déclaré qu'il y avait beaucoup d'incertitude concernant les prévisions en raison des éléments d'information manquants sur le revenu net d'intérêt et le crédit.

Il est probable que l'action reste sous pression en raison de la réduction du dividende et des mauvaises perspectives, a déclaré Christopher McGratty, analyste chez KBW. (Reportage de Nupur Anand à New York ; rédaction de Megan Davies et Sonali Paul)