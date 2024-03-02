* LA NOTE DE L'ÉMETTEUR À LONG TERME DE LA NEW YORK COMMUNITY BANCORP EST ABAISSÉE À B3 PAR MOODY'S. LA NOTE DE L'ÉMETTEUR À LONG TERME DE LA NEW YORK COMMUNITY BANCORP RESTE À L'ÉTUDE POUR UN NOUVEL ABAISSEMENT.
* MOODY'S - ABAISSE ÉGALEMENT LA NOTE DE LA DETTE SUBORDONNÉE DE FLAGSTAR BANCORP, INC. DE BA2 À B3, QUI EST PRISE EN CHARGE PAR NYCB
* MOODY'S - L'ACTION DE NOTATION FAIT SUITE AUX DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR NYCB LE 29 FÉVRIER AUPRÈS DE LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES ET DE L'ÉCHANGE
* MOODY'S - LES CHANGEMENTS DE NYCB INTERVIENNENT DANS UN ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL DIFFICILE, CE QUI MET EN ÉVIDENCE DES RISQUES ACCRUS POUR SA SOLVABILITÉ
* MOODY'S - ESTIME QUE NYCB POURRAIT DEVOIR AUGMENTER ENCORE SES PROVISIONS POUR PERTES DE CRÉDIT AU COURS DES DEUX PROCHAINES ANNÉES
* MOODY'S - NYCB DEVRA ÉGALEMENT FAIRE FACE À DES COÛTS DE FINANCEMENT PLUS ÉLEVÉS SUR LES PASSIFS PORTANT INTÉRÊT EN RAISON DE TAUX D'INTÉRÊT PLUS ÉLEVÉS À LONG TERME QUI POURRAIENT PERSISTER EN 2024
* MOODY'S - A rétrogradé les dépôts à long terme de la banque principale de NYCB, FLAGSTAR BANK, de BAA2 à BA3 Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :