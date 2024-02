* L'AGENCE DE NOTATION MOODY'S ABAISSE LA NOTE D'ÉMISSION À LONG TERME DE NEW YORK COMMUNITY BANCORP À BA2 ; LA PLUPART DES NOTES RESTENT EN EXAMEN POUR UN NOUVEL ABAISSEMENT.

* L'ACTION D'AUJOURD'HUI SUR LA NOTATION DE NYCB REFLÈTE LES DÉFIS FINANCIERS, DE GESTION DES RISQUES ET DE GOUVERNANCE À MULTIPLES FACETTES AUXQUELS NYCB EST CONFRONTÉE.

* MOODY'S - LE RECOURS ÉLEVÉ DE LA NYCB AU FINANCEMENT DU MARCHÉ PEUT LIMITER LA FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE DE LA BANQUE DANS L'ENVIRONNEMENT ACTUEL.

* MOODY'S INDIQUE QUE LES PRÊTS IMMOBILIERS COMMERCIAUX DE BASE DE LA NYCB, UNE PERTE IMPORTANTE ET IMPRÉVUE SUR LES BUREAUX DE NEW YORK, L'IMMOBILIER MULTIFAMILIAL POURRAIENT CRÉER UNE SENSIBILITÉ À LA CONFIANCE.

* MOODY'S INDIQUE QUE LA PRESSION SUR LA RENTABILITÉ POURRAIT REMETTRE EN CAUSE LES PLANS INTERNES DE GÉNÉRATION DE CAPITAL DE NYCB

* MOODY'S - NYCB'S FUNDING, LIQUIDITY IS A WEAKNESS COMPARED TO PEERS DUE TO HIGH DEPENDENCE ON MARKET-SENSITIVE WHOLESALE FUNDING, SMALLER POOL OF LIQUID ASSETS

* MOODY'S - NYCB'S OUTLOOK REMAINS ON RATING UNDER REVIEW (LES PERSPECTIVES DE LA NYCB RESTENT SOUS SURVEILLANCE)

* MOODY'S SAYS DOWNGRADED ALL LONG-TERM AND SOME SHORT-TERM RATINGS AND ASSESSMENTS OF NYCB, AND ITS LEAD BANK, FLAGSTAR BANK, NA