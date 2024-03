New York Community Bancorp, Inc. est la société holding bancaire de Flagstar Bank, N.A. (la Banque). La société est engagée dans plusieurs activités nationales, notamment les prêts multifamiliaux, l'octroi et la gestion de prêts hypothécaires, et les prêts d'entrepôt. La société est un créancier de portefeuilles multifamiliaux sur le marché de la ville de New York, où elle se spécialise dans les immeubles d'habitation à loyer réglementé et non luxueux. Ses prêts et ses baux de financement spécialisés sont généralement accordés à de grandes entreprises qui participent à des secteurs stables à l'échelle nationale, et ses prêts d'entrepôt sont accordés à des créanciers hypothécaires dans l'ensemble du pays. Elle propose une gamme de produits de gestion de trésorerie pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises et des associations professionnelles. La banque exploite environ 395 succursales réparties dans neuf États. Elle opère également par le biais de huit divisions locales, telles que Queens County Savings Bank, Roslyn Savings Bank, Richmond County Savings Bank, Roosevelt Savings Bank, Ohio Savings Bank, et d'autres.

Secteur Banques