New York Community Bancorp, Inc. a annoncé la nomination de quatre éminents dirigeants au sein de son équipe de direction, avec effet immédiat. Craig Gifford en tant que SEVP. Craig Gifford apporte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Il a récemment occupé le poste d'EVP, Enterprise Operations chez U.S. Bancorp, où il a dirigé toutes les opérations physiques, y compris la stratégie de distribution pour le réseau de succursales et de guichets automatiques de la banque.

Auparavant, il a été contrôleur de gestion de U.S. Bancorp et, avant cela, chef comptable et contrôleur de gestion de Guaranty Financial Group, après une carrière de 13 ans dans le groupe des services financiers d'Ernst and Young LLP. Craig apporte une expérience éprouvée dans la gestion d'environnements financiers difficiles, y compris la mobilisation de capitaux et l'obtention de résultats rentables. Bao Nguyen en tant que SEVP, General Counsel & Chief of Staff.

Bao apporte plus de 15 ans d'expérience en tant qu'avocat spécialisé dans les services financiers. Plus récemment, il a été associé chez Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP où il a conseillé des institutions financières mondiales et régionales, des sociétés de fintech et d'actifs numériques et des sociétés de capital-investissement sur les aspects réglementaires de transactions complexes, les chartes, les questions de conformité et les questions d'application. Avant de rejoindre Skadden, il a occupé des postes à responsabilité au sein de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), notamment en tant que Chief Counsel par intérim et, plus récemment, en tant que Principal Deputy Chief Counsel.

Au cours de son mandat à l'OCC, il a supervisé d'importantes décisions politiques, l'élaboration de règles, l'examen de transactions et des questions d'application de la loi. Plus tôt dans sa carrière, il a été Senior Counsel au Board of Governors of the Federal Reserve System et Banking Fellow au Sénat américain, où il a négocié des réformes clés du cadre réglementaire américain dans le cadre de la loi Dodd-Frank. Scott Shepherd en tant que SEVP, responsable des prêts immobiliers commerciaux.

Scott est un cadre supérieur qui a plus de 20 ans d'expérience dans la constitution et la direction d'équipes dans le domaine de l'immobilier commercial, créant de la valeur par le biais de prêts, de restructurations de dettes, de financements et d'investissements dans l'immobilier commercial. Plus récemment, il a été directeur général du Ruth Group, où il s'est concentré sur le financement de la dette garantie pour acquérir et refinancer des bureaux à valeur ajoutée et des propriétés industrielles converties, ainsi que sur des restructurations complexes. Avant cela, il a fondé Archbell Capital.

Il a également passé six ans à la OneWest Bank en tant que responsable du groupe immobilier commercial. Il y a lancé une activité de prêt à l'immobilier commercial d'un milliard de dollars par an, qui a généré plus de 3,5 milliards de dollars d'engagements de prêts et a dirigé les travaux de 2 milliards de dollars de prêts acquis. Il a commencé sa carrière dans le financement immobilier chez Goldman Sachs, où il a été banquier d'affaires pendant dix ans.

James Simons en tant que vice-président exécutif et conseiller spécial du directeur général. Dans ce rôle nouvellement créé, James conseillera l'administration du crédit, la gestion du portefeuille et les projets de prêt. Il possède plus de 45 ans d'expérience dans le secteur bancaire, dont les 20 dernières années en tant que Senior Credit Executive/Chief Credit Officer pour First Citizens Bank (anciennement OneWest Bank et CIT Bank), Associated Bank, Guaranty Bancorp et U.S. Bancorp.

À ces postes, il était responsable de diverses fonctions de crédit, de la gestion des prêts à problèmes et était le principal approbateur de la ligne d'activité pour l'immobilier commercial, les prêts au marché intermédiaire, le financement des constructeurs, la banque privée et les prêts basés sur les actifs. Il possède également une expérience considérable en matière de redressement de banques et de restructuration de prêts, ainsi qu'une expérience en matière de réglementation bancaire auprès de l'OCC et de la Resolution Trust Company.