New Zealand KingSalmon Investments Limited est une entreprise néo-zélandaise qui se consacre à l'élevage, à la transformation et à la vente de produits à base de saumon de première qualité. Il s'agit d'un producteur aquacole de l'espèce de saumon King de première qualité. Les marques de la société comprennent Ora King, Regal, Southern Ocean et Omega Plus, ainsi que le label New Zealand King Salmon. Ora King a une couleur de chair éclatante et une teneur élevée en matières grasses. Le saumon royal Regal Marlborough contient des acides gras oméga-3 bénéfiques pour la santé. Il est disponible dans une grande variété de coupes de saumon frais, ainsi que dans des options pratiques prêtes à cuire. Les produits Ora King comprennent le poisson entier Ora King, le filet Ora King, le filet fumé à froid Ora King et les paquets de spécialités fumées à froid Ora King. Sa gamme de saumon fumé comprend des tranches fumées à froid et des filets grillés au bois. Southern Ocean propose une gamme de produits de saumon fumé emballés. La gamme d'aliments pour animaux de compagnie Omega Plus offre un régime complet pour maintenir la santé et le bien-être des animaux de compagnie. Elle propose des friandises et des suppléments.

Secteur Pêche et agriculture