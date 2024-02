New Zealand Oil & Gas Limited est une société pétrolière et gazière. Les segments de la société comprennent le champ pétrolier et gazier de Kupe (Kupe), les champs pétroliers et gaziers du bassin d'Amadeus et Cue Energy Resources Limited. Le segment Kupe est engagé dans le développement, la production et la vente de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de condensats (pétrole léger), situés dans le bassin offshore de Taranaki, en Nouvelle-Zélande. Le segment des champs pétroliers et gaziers du bassin d'Amadeus comprend le champ pétrolier et gazier de Mereenie, le champ gazier de Palm Valley et le champ gazier de Dingo, tous situés dans le bassin d'Amadeus en Australie. Le segment Cue comprend sa participation dans les actifs du bassin d'Amadeus. Le PSC Mahato, d'une superficie de 5 600 kilomètres carrés, est situé dans le bassin central de Sumatra, à proximité de plusieurs champs pétrolifères en production. Le PSC Mahato couvre une zone prometteuse, proche de plusieurs grands champs pétrolifères en production. Le PSC de Sampang est situé dans le détroit de Madura, au large de l'île de Madura, dans l'est de Java, en Indonésie, et couvre environ 536 kilomètres carrés.