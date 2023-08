La New Zealand Rural Land Company Limited est une société basée en Nouvelle-Zélande, qui se concentre sur l'acquisition de terres rurales dans l'ensemble du secteur agricole néo-zélandais. La société se concentre sur la location des terres rurales qu'elle acquiert à des locataires dans le cadre de baux à long terme. Elle se concentre également sur l'acquisition de terres dans les secteurs des produits laitiers, des ovins et des bovins, de l'horticulture, de la viticulture et de la sylviculture.

Secteur Développement et opérations immobilières