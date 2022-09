Les actions australiennes vont connaître leur pire mois depuis trois ans en raison des risques de récession.

Les actions australiennes ont subi vendredi leur troisième perte hebdomadaire et leur pire mois en trois mois, dans le sillage d'un vaste mouvement de repli mondial, alors que les craintes de récession ont sapé les actions après que la Réserve fédérale américaine n'a pas fourni d'indices pour tempérer sa position belliciste.

L'indice S&P/ASX 200 était en baisse de 0,5 %, à 0020 GMT. L'indice de référence était en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis juin.

Les investisseurs ont ajouté un autre cycle de vente après que les responsables de la Fed n'aient donné aucune indication sur le fait que la banque centrale américaine change son point de vue sur les hausses de taux, laissant les investisseurs sceptiques quant à une éventuelle récession dans le pays.

Dans son pays, la banque centrale australienne est susceptible de relever son taux d'intérêt de 50 points de base supplémentaires en octobre, dans le cadre de son cycle de resserrement le plus agressif depuis les années 1990, afin de freiner l'inflation galopante, selon un sondage Reuters.

L'indice Tech a été le principal perdant, glissant de 1,4 %, les actions de Block cotées sur l'ASX ayant baissé de 3,5 %.

Les valeurs énergétiques ont perdu 0,3 % et sont en passe de connaître leur pire mois depuis novembre dernier. Les poids lourds du secteur, Woodside Energy et Santos, ont plongé de 0,06 % et 0,1 %, respectivement.

Les valeurs financières ont baissé de 0,8 %, les "quatre grandes" banques ayant chuté de près de 1 % chacune.

Contrairement à l'humeur sombre, les miniers ont progressé de 0,7 %, les contrats à terme sur le minerai de fer ayant été stimulés par une augmentation de l'activité de construction en Chine, premier producteur d'acier.

Les géants du minerai de fer BHP et Rio Tinto ont ajouté 1,5 % et 2 %, respectivement.

Les valeurs aurifères ont été les principales gagnantes, bondissant de 1,1 % grâce à la vigueur des prix des lingots, le plus grand mineur d'or du pays, Newcrest Mining, progressant de 0,4 %.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a glissé de 1,6 % à 1106,88 points.

La Reserve Bank of New Zealand devrait procéder à sa cinquième hausse des taux d'intérêt d'un demi-point la semaine prochaine et en novembre, selon un sondage Reuters auprès des économistes. (Reportage de Navya Mittal à Bengaluru ; Montage de Sherry Jacob-Phillips)