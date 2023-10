Les actionnaires de Newcrest Mining ont voté massivement en faveur de l'offre de rachat de 26,2 milliards de dollars australiens (16,81 milliards de dollars) présentée par le géant minier mondial Newmont Corporation, la plus importante opération de rachat d'entreprise de l'année en Australie.

Les votes par procuration ont été de 91,66 % en faveur de l'offre, comme le montre une diapositive présentée aux investisseurs lors de la réunion à Melbourne.

Le résultat final sera connu plus tard dans la journée de vendredi.

L'opération devait obtenir le soutien d'au moins 75 % des votes exprimés pour être poursuivie.

Mercredi, les actionnaires de Newmont réunis aux États-Unis ont voté à plus de 96 % en faveur du rachat de son rival australien par le premier producteur d'or mondial.

L'opération est la troisième plus importante jamais réalisée par une entreprise australienne, selon les données du LSEG, et l'un des plus grands rachats mondiaux en 2023.

Newmont a déclaré en mai qu'elle offrirait aux actionnaires de Newcrest 0,400 action Newmont pour chaque action détenue, après que le conseil d'administration de Newcrest a rejeté en février une offre antérieure visant à recevoir 0,38 action Newmont.

Newmont autorise également Newcrest à verser un dividende spécial affranchi d'un montant maximal de 1,10 dollar par action lors de la mise en œuvre de l'accord qui restitue les crédits d'impôt aux actionnaires australiens.

La semaine dernière, Newcrest a déclaré que Newmont avait reçu toutes les approbations réglementaires gouvernementales nécessaires à la réalisation de l'opération, notamment de l'Australian Foreign Investment Review Board et des autorités de la concurrence en Australie, au Canada et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Selon les données du LSEG, les activités de fusion et d'acquisition en Australie ont chuté de 25,7 % au cours des trois premiers trimestres de 2023 par rapport à la même période de l'année dernière. (1 $ = 1,5588 dollar australien) (Reportage de Scott Murdoch à Sydney ; Rédaction de Simon Cameron-Moore et Sonali Paul)