Newcrest Mining Limited est une société minière basée en Australie. Les principales activités de la société sont l'exploration, le développement minier, l'exploitation de mines et la vente d'or et de concentré d'or/cuivre. La société possède et exploite un portefeuille de projets d'exploration de type brownfields et greenfields. Les actifs de la société comprennent Brucejack, Cadia, Havieron, Lihir, Red Chris, Telfer et Wafi-Golpu. L'actif Brucejack est situé à environ 950 kilomètres (km) de Vancouver, au Canada. L'actif Cadia est situé à environ 25 km d'Orange, en Nouvelle-Galles du Sud (NSW). L'actif Havieron est situé à environ 45 km à l'est de Telfer. L'actif Lihir est situé sur l'île Niolam, à environ 900 km de Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). L'actif de Red Chris est situé à environ 1 700 km de Vancouver, au Canada. L'actif Telfer est situé à environ 400 km de Port Hedland, WA. L'actif Wafi-Golpu est situé à environ 65 km de la ville de Lae, PNG.

Secteur Or