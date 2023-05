Newcrest prolonge la période d'exclusivité pour l'offre de rachat de 20 milliards de dollars de Newmont

Newcrest Mining Ltd a déclaré vendredi qu'elle avait prolongé d'une semaine la période d'exclusivité permettant à Newmont Corp d'achever ses vérifications préalables concernant son offre finale de rachat de 29,4 milliards de dollars australiens (19,94 milliards de dollars) pour l'entreprise australienne d'extraction d'or.

La période d'exclusivité pour la meilleure offre finale de Newmont de 32,87 dollars australiens par action, qui devait expirer jeudi, a été prolongée jusqu'au 18 mai.

" Newmont a substantiellement achevé sa diligence raisonnable et Newcrest a accepté de prolonger l'exclusivité de Newmont (...) dans les mêmes conditions que celles annoncées précédemment, afin de donner plus de temps utile à Newmont pour achever sa diligence raisonnable et soumettre une offre contraignante ", a déclaré Newcrest.

Newmont, qui est déjà le plus grand producteur d'or au monde, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Si l'opération se concrétise, il s'agira de la troisième plus grande transaction jamais réalisée par une entreprise australienne et de la troisième plus importante au niveau mondial cette année. Elle portera la production d'or de Newmont à près du double de celle de son plus proche rival, Barrick Gold Corp.

En avril, Newmont a revu sa proposition à 0,400 action pour chaque action de Newcrest, après que le mineur d'or australien a rejeté deux offres antérieures avec des rapports d'échange de 0,380 action et 0,363 action, affirmant qu'elles sous-évaluaient l'entreprise.

"Il n'y a aucune certitude que la proposition révisée aboutisse à une offre contraignante soumise à l'examen des actionnaires", a déclaré Newcrest vendredi. (1 $ = 1,4743 dollar australien) (Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru)