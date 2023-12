Newegg Commerce, Inc. est un détaillant technologique mondial en Amérique du Nord. Elle vend au détail du matériel informatique, de l'électronique grand public, des périphériques de jeu, des appareils électroménagers, de l'automobile et des technologies liées au style de vie. Ses plateformes comprennent Newegg.com, Newegg.ca, Newegg Global et Newegglogistics.com. En outre, ses plates-formes offrent un ensemble de solutions de commerce électronique, y compris le référencement des produits, l'exécution des commandes, le marketing, le service à la clientèle et d'autres outils et services à valeur ajoutée. La société classe son modèle d'entreprise en deux catégories : les opérations d'entreprise à consommateur (B2C) et les opérations d'entreprise à entreprise (B2B). Son activité B2C est axée sur la vente de produits informatiques/électroniques grand public (IT/CE), y compris des catégories de produits technologiques tels que les imprimantes 3D, la domotique et autres. Sa plateforme de commerce électronique B2B, NeweggBusiness.com, propose une gamme complète de produits et de solutions informatiques, bureautiques et industrielles à une clientèle composée d'agences gouvernementales, d'établissements de soins de santé et d'établissements d'enseignement.

Secteur Internet