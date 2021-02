NEWELL BRANDS : bat le consensus mais les prévisions déçoivent

Newell Brands a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais des prévisions décevantes. Le groupe de grande consommation, propriétaire notamment des marques Sharpie, Papermate et Rubbermaid, a réalisé un bénéfice net de 127 millions de dollars, ou 30 cents par action, contre 794 millions, ou 1,87 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 56 cents contre un consensus de 48 cents. Le chiffre d'affaires a grimpé de 2,5% à 2,689 milliards. Le consensus le donnait à 2,615 milliards.



Pour 2021, le groupe table sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 1,55 et 1,65 dollar. Wall Street vise 1,7 dollar.