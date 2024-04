Newell Brands Inc. est une entreprise mondiale de biens de consommation. La société opère dans trois secteurs : Home and Commercial Solutions, Learning and Development, et Outdoor and Recreation. Les produits proposés dans le segment des solutions domestiques et commerciales comprennent des solutions de nettoyage et d'entretien commercial, l'organisation des placards et des garages, des systèmes d'hygiène et des solutions de manutention, des produits ménagers, y compris des appareils de cuisine, des produits de conservation des aliments et de la maison, des produits de mise sous vide, des ustensiles de cuisine, des ustensiles de pâtisserie et des couverts pour gourmets, ainsi que des produits de parfumerie pour la maison. Le segment Apprentissage et développement propose des produits d'équipement et de soins pour bébés ; des instruments d'écriture, notamment des marqueurs et surligneurs, des stylos et des crayons ; des produits artistiques ; des produits d'activités et des solutions d'étiquetage. Le segment Outdoor and Recreation propose des produits pour les activités de plein air et les activités connexes. Ses marques comprennent Rubbermaid, Sharpie, Graco, Coleman, Yankee Candle, Yankee Candle et Paper Mate, entre autres.