Newell Brands Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens de consommation durables. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - articles et équipements domestiques (37%) : appareils ménagers et articles de cuisine (instruments de cuisson, ustensiles, couverts, petit électroménager de cuisine, etc. ; marques Calphalon, Sunbeam, CrockPot, Oster et Mr. Coffee), systèmes de conservation des aliments (FoodSaver, Rubbermaid, Ball et Sistema), produits de stockage et rangements (Ball). En outre, le groupe produit des parfums d'ambiance (marques WoodWick, Yankee Candle et Chesapeake Bay Candle) ; - fournitures de bureau (31,2%) : stylos, marqueurs, correcteurs, produits d'étiquetage, etc. (notamment marques Dymo, Elmer's, EXPO, Mr. Sketch, PaperMate, Parker, Prismacolor, Sharpie, Waterman et X-Acto). Le groupe propose également des articles pour bébés (marques Aprica, Baby Jogger, Graco, NUK et Tigex) ; - produits industriels et commerciaux (17,9%) : produits d'emballage, de nettoyage, de collecte de déchets, de sécurité et d'hygiène, matériels de manutention, équipements de restauration hors foyer, etc. (marques Rubbermaid, Rubbermaid Commercial Products, Mapa, Quickie, Spontex, BRK et FirstAlert) ; - matériels et articles de loisirs et de plein air (13,9%) : marques Campingaz, Coleman, Contigo, ExOfficio et Marmot. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (65%), Europe-Moyen Orient-Afrique (14,9%), Amérique latine (8,8%), Asie-Pacifique (7,3%) et Canada (4%).