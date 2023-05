Newgen Software Technologies Limited : Jefferies & Co. optimiste sur le dossier

Données financières INR USD EUR CA 2023 9 502 M 116 M 106 M Résultat net 2023 1 602 M 19,6 M 17,8 M Dette nette 2023 - - - PER 2023 24,6x Rendement 2023 0,69% Capitalisation 39 402 M 482 M 439 M Capi. / CA 2023 4,15x Capi. / CA 2024 3,51x Nbr Employés 3 285 Flottant 30,2% Graphique NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 566,00 INR Objectif de cours Moyen 530,33 INR Ecart / Objectif Moyen -6,30% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Diwakar Nigam Managing Director Virender Jeet Chief Executive Officer Arun Kumar Gupta Chief Financial Officer Tarun Nandwani Chief Operating Officer Aman Mourya Secretary & Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED 57.13% 482 ORACLE CORPORATION 16.06% 256 130 SAP SE 26.53% 157 314 SERVICENOW, INC. 14.27% 91 767 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 29.23% 42 141 HUBSPOT, INC. 43.39% 20 867