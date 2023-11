Newlat Food SpA est une entreprise agroindustrielle basée en Italie. La société est active dans l'industrie alimentaire et opère à travers six segments : Pâtes alimentaires, produits laitiers, produits de boulangerie, produits laitiers, produits spéciaux et autres produits. Son offre de produits comprend les pâtes, les biscottes, les crostinis, le lait, le yaourt, le beurre et le fromage fondu, le mascarpone et la ricotta, la mozzarella et la scamorza, les produits sans gluten, les produits sans protéines et les aliments pour enfants. Elle possède un portefeuille de marques et est principalement active en Italie et en Allemagne.

Secteur Transformation des aliments