Newlat Food vend 4 millions d'actions à un groupe d'investisseurs

(Alliance News) - Newlat Food Spa a annoncé vendredi qu'elle a vendu 3,9 millions de ses propres actions, soit environ 8,9% du capital social, à un groupe d'investisseurs institutionnels, dont Helikon Investments et Banor, à un prix de 5,80 euros par action, largement en ligne avec les prix actuels du marché et le prix de l'introduction en bourse.

Les mêmes investisseurs ont également signé un accord d'option pour l'achat, sous certaines conditions, de la partie restante des actions propres détenues par la société.

"L'accord découle de la volonté de soutenir la stratégie de croissance externe du groupe Newlat qui, au cours des trois années qui ont suivi l'introduction en bourse, a fait preuve non seulement d'un grand engagement et d'une grande rigueur dans ses activités opérationnelles, mais aussi d'un développement important de la croissance externe", peut-on lire dans une note.

"Avec trois acquisitions majeures au cours des trois dernières années, le chiffre d'affaires et l'Ebitda du groupe ont plus que doublé par rapport aux valeurs indiquées au moment de l'introduction en bourse, ce qui a permis à la société d'accroître son profil international et d'acquérir une position de leader sur trois marchés importants tels que l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne", indique la société.

Newlat Food est actuellement en train d'évaluer plusieurs acquisitions potentielles, dont celle d'un acteur de premier plan sur le marché britannique avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de livres sterling.

"La vente des actions propres de la société et la consolidation de l'actionnariat institutionnel qui en résulte permettent à la société d'accroître sa flexibilité financière en se tournant principalement vers de nouvelles acquisitions potentielles, sans pour autant perdre de vue la poursuite du plan de rachat.

Newlat Food se négocie dans le vert de 0,9% à 5,86 euros par action.

