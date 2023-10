Newlox Gold Ventures Corp. est une société canadienne spécialisée dans la remise en état de l'environnement et la récupération de minéraux. La société exploite des installations de restauration des résidus et de récupération de l'or au Costa Rica. La société se concentre sur le développement de projets aurifères par la récupération de métaux précieux à partir de déchets miniers. Elle produit de l'or par le biais de l'assainissement de l'environnement en récupérant les métaux précieux résiduels et les contaminants des résidus. Le processus de remise en état est conçu pour assurer la restauration de l'environnement et la production d'or. La filiale à 100 % de la société, Oro Roca, S.A., a construit une installation de récupération environnementale en Amérique centrale.

Secteur Or