NewMarket Corporation est une société holding. La société est une société mère d'Afton Chemical Corporation (Afton), Ethyl Corporation (Ethyl), NewMarket Services Corporation (NewMarket Services) et NewMarket Development Corporation (NewMarket Development). La société développe et fabrique des formules de lubrifiants et d'additifs pour carburants et commercialise et vend ces produits dans le monde entier. La société opère par le biais du segment des additifs pétroliers. Le segment des additifs pétroliers est utilisé dans les huiles lubrifiantes et les carburants pour permettre leur performance dans les machines, les véhicules et autres équipements. La société fabrique des composants chimiques qui sont sélectionnés pour remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques et combine ces produits chimiques avec d'autres produits chimiques ou composants pour former des ensembles d'additifs destinés à être utilisés dans des applications d'utilisateurs finaux spécifiques. Le marché des additifs pétroliers est un marché mondial, avec des clients allant de grandes compagnies pétrolières intégrées à des entreprises nationales, régionales et indépendantes.

Secteur Produits chimiques de base