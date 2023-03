Newmont Corporation : Un support long terme à exploiter 14/03/2023 | 08:22 achat En attente

Cours d'entrée : 45.12$ | Objectif : 53$ | Stop : 41$ | Potentiel : 17.46% Newmont Corporation revient à proximité de points d'entrée intéressants dans une optique à moyen terme. On pourra considérer le mouvement baissier de ces dernières semaines comme une opportunité pour se positionner.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 53 $. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.



Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.



La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 27.23 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.



La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.



Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.



L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.



Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.



