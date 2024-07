Le prix de l'or a peu varié jeudi, les investisseurs attendant les données économiques américaines pour évaluer le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la banque centrale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté inchangé à 2 398,17 dollars l'once, à 0032 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,8% à 2 397,40 dollars.

* Les marchés attendent le produit intérieur brut (PIB) américain prévu à 1230 GMT et les données sur les dépenses de consommation personnelle - la mesure préférée de l'inflation de la Fed - vendredi.

* Les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'intérêt en septembre. L'attrait des lingots sans rendement tend à se renforcer dans un environnement de faibles taux d'intérêt.

* Les données de mercredi ont montré que le déficit commercial américain s'est réduit en juin pour la première fois cette année, grâce à un rebond généralisé des exportations, mais cela n'a probablement pas suffi à empêcher le commerce de rester un frein à la croissance économique au deuxième trimestre.

* Newmont Corp a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre, le plus grand producteur d'or du monde ayant bénéficié d'une production robuste et de prix plus élevés.

* Les prix de l'or sont prêts à atteindre de nouveaux records dans les mois à venir, tandis que le platine et le palladium resteront sous la barre des 1 000 dollars l'once en 2024, selon un sondage Reuters.

* L'argent au comptant a baissé de 0,5% à 28,84 dollars l'once, le platine s'est stabilisé à 948,00 dollars et le palladium a baissé de 0,3% à 930,25 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0645 France Climat des affaires Mfg Juillet

0645 France Climat des affaires global Juillet

0800 Allemagne Ifo climat des affaires nouveau juillet

0800 Allemagne Ifo - Conditions de la conjoncture - Juillet

0800 Allemagne Ifo Attentes Nouveau Juillet

1000 France Chômage classe A SA Juin

1000 Royaume-Uni CBI Business Optimism Q3

1230 Biens durables US juin

1230 PIB avancé des États-Unis T2

1230 US Initial Jobless Clm 20 Jul, w/e (Rapport par Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)