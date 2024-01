Newmont Corporation figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'exploration et d'exploitation de mines aurifères. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - or (86,3%) : 5,9 millions d'onces vendues en 2021 ; - argent (5,3%) : 32,2 millions d'onces vendues ; - zinc (4,6%) : 196,4 millions de kg vendus ; - cuivre (2,4%) : 31,3 millions de kg vendus ; - plomb (1,4%) : 78,5 millions de kg vendus. A fin 2021, le groupe dispose de 12 sites de production implantés en Amérique du Nord (5), en Australie (2), en Amérique du Sud (3) et en Afrique (2). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (0,5%), Royaume Uni (68,8%), Corée du Sud (13,6%), Mexique (5,3%), Japon (3,2%), Allemagne (2,3%), Suisse (2,2%), Philippines (2,2%) et autres (1,9%).

Secteur Or