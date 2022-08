Newmont : Guide to Respecting Human Rights - FrenchHuman Rights, Assessmentdownload preview

Le dixième anniversaire des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (les « Principes directeurs ») est une occasion de réfléchir au parcours de Newmont en matière de droits de l'homme. Depuis la publication de notre première Norme des droits de l'homme en 2014, qui est alignée sur les Principes directeurs, nous nous sommes concentrés sur l'intégration du respect des droits de l'homme dans l'ensemble de notre travail. Ceci a joué un rôle essentiel dans la réalisation de notre objectif de création de valeur et d'amélioration des conditions de vie grâce à une exploitation minière durable et responsable. La concrétisation de cet engagement prend de nombreuses formes : mise en place d'une gouvernance et de politiques appropriées, diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, conformément aux Principes directeurs, mise en place de mécanismes efficaces pour faire part des griefs et porter plainte, et transparence sur les questions relatives aux droits de l'homme et sur les résultats obtenus dans ce domaine. Malgré la réalisation d'importants progrès, Newmont et notre secteur continuent à faire face à d'importants défis en matière de droits de l'homme. Les récents événements ont souligné combien il est essentiel de respecter les droits des autochtones et le patrimoine culturel, et de veiller à maintenir des relations respectueuses et éloquentes avec les communautés.

Le personnel de Newmont est la clé de sa réussite, et nous devons travailler dur, jour après jour, pour veiller à ce que notre environnement de travail soit respectueux des droits de l'homme, inclusif et sécurisé, tant sur le plan physique que psychologique.

Nous avons tous un rôle à jouer à cet égard. Je suis responsable de la manière dont nous abordons les préoccupations relatives aux droits de l'homme, et je relève directement du Président-directeur général, ce qui garantit que les questions relatives aux droits de l'homme sont visibles au plus