Quarante-deux millions de dollars de fournitures et d’équipements médicaux ont été distribués pour soutenir les communautés du monde entier et à proximité de nos opérations

Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT, ASX : NEM, PNGX : NEM) et Project C.U.R.E. annoncent un accord de cinq ans pour fournir du matériel médical et des formations vitales aux fournisseurs de soins de santé dans les pays en développement et les communautés à proximité des opérations minières de Newmont. En vertu de l'accord, Newmont s’engage à verser une contribution annuelle de 200 000 dollars au cours des cinq prochaines années, totalisant un million de dollars.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240208067558/fr/

Newmont and Project C.U.R.E.’s partnership has created a positive economic ripple effect across 36 countries. (Graphic: Business Wire)

« Créer un impact positif pour plus de dix millions de personnes dans le monde grâce à notre partenariat avec Project C.U.R.E. est quelque chose dont nous sommes incroyablement fiers », déclare Suzy Retallack, Chief Safety and Sustainability Officer, Newmont. « Depuis près de deux décennies, notre partenariat a contribué à fournir un soutien aux communautés à proximité de nos opérations et partout dans le monde. Nous sommes heureux de continuer à tirer parti de notre portée mondiale combinée pour avoir un véritable impact là où il est le plus nécessaire. »

Depuis 2005, Newmont s’est associé à Project C.U.R.E. pour distribuer plus de 42 millions de dollars de fournitures et d’équipements médicaux indispensables dans le cadre de multiples initiatives de parrainage. Les points saillants du partenariat comprennent :

Financement de 108 conteneurs d’équipements médicaux dans 36 pays.

Assistance à plus de deux millions de patients grâce au soutien de Newmont au programme C.U.R.E. Cargo.

Formation de plus de 440 professionnels de la santé, par le biais du programme C.U.R.E. College, dans des environnements limités en ressources pour réduire la morbidité et la mortalité néonatales et maternelles.

Contribution de 5 millions de dollars pour soutenir les efforts humanitaires liés à la guerre en Ukraine, en fournissant un soutien direct à Project C.U.R.E., à la Croix-Rouge américaine et à International Medical Corps.

Livraison de 164 trousses C.U.R.E., des kits préemballés de fournitures médicales essentielles de la taille d’une valise, par l’intermédiaire des employés de Newmont dans des établissements de santé en Éthiopie, au Ghana, en Indonésie, au Mexique, au Nicaragua, au Pérou et au Suriname.

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec l’équipe de Newmont. Pendant près de deux décennies, nous avons travaillé ensemble pour sauver des vies et renforcer les infrastructures de soins de santé pour des millions de personnes », déclare Dr Douglas Jackson, président et CEO, Project C.U.R.E. « Dans des pays comme le Ghana et le Suriname et maintenant le Mexique, le Guatemala et d’autres, nous avons établi une véritable référence en matière de responsabilité sociale des entreprises afin de rendre nos communautés plus saines, plus heureuses et plus optimistes. »

De plus, dans le cadre du partenariat de Newmont, des employés du monde entier participent à une kyrielle d’initiatives de bénévolat, comme consacrer des centaines d’heures de service pour aider à trier les fournitures à l’entrepôt Project C.U.R.E., charger et décharger des conteneurs, et distribuer des trousses médicales aux collectivités à proximité des opérations de Newmont.

À propos de Project C.U.R.E.

Créé dans un garage à Evergreen, dans le Colorado, en 1987, Project C.U.R.E. est devenu le plus grand distributeur mondial de dons de fournitures et d’équipements médicaux aux personnes vivant dans les pays en développement. Depuis 2000, Project C.U.R.E. a fourni plus d’un milliard de dollars en secours médicaux pour sauver la vie des personnes confrontées à la pauvreté, aux catastrophes et à la violence. Project C.U.R.E. a œuvré dans 138 pays, établissant une formidable présence de secours médicaux dans le monde entier.

En tant qu’organisme enregistré 501(c)(3), l’objectif de Project C.U.R.E. est de combler les lacunes considérables en ressources en santé dans les pays en développement en donnant aux médecins et aux infirmières les outils dont ils ont besoin (fournitures médicales et équipement) pour traiter les maladies, administrer des vaccins, effectuer des chirurgies qui changent la vie et assurer la sécurité des accouchements. Project C.U.R.E. livre en moyenne cinq conteneurs de 40 pieds de dons de matériel de secours médicaux chaque semaine.

À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, zinc, plomb et argent. Le portefeuille d'actifs, de prospects et de talents de premier ordre de la société est ancré dans des juridictions minières favorables en Afrique, en Australie, en Amérique latine et aux Caraïbes, en Amérique du Nord et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Seul producteur d'or coté à l'indice S&P 500, Newmont est largement reconnu pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance exemplaires. Chef de file de l'industrie en matière de création de valeur, la société s'appuie sur des normes de sécurité rigoureuses, une exécution supérieure et une expertise technique. La société a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Newmont a pour mission d'offrir de la valeur et d'améliorer les conditions de vie grâce à une exploitation minière durable et responsable. Pour en savoir plus sur sa stratégie et ses initiatives en matière de développement durable, consultez www.newmont.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240208067558/fr/