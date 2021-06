Newmont : publie son Rapport 2020 sur la durabilité

Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT) a publié aujourd’hui son Rapport 2020 sur la durabilité, dans le cadre de la série de rapports de la Société concernant les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans plusieurs domaines clés incluant santé, sécurité, droits de l’homme, environnement, acceptation sociale, gouvernance, inclusion et diversité.

« Alors que nous célébrons notre 100e anniversaire, l’engagement de Newmont en faveur d’une exploitation minière durable et responsable n’a jamais été aussi fort. Notre rapport sur la durabilité fournit un examen complet de nos performances environnementales, sociales et de sécurité », a déclaré le président-directeur général de Newmont, Tom Palmer. « Par le biais de ce rapport, nous présentons un examen transparent de la manière dont nous travaillons pour créer une différence positive dans l’existence de nos employés, parties prenantes et partenaires d’affaires, ainsi que dans celle de nos communautés d’accueil à travers le monde. »

Principaux éléments du Rapport 2020 de Newmont sur la durabilité :

Engagement pour la santé et la sécurité : Nous avons atteint les meilleures performances financières et sécuritaires de toute l’histoire de la Société. Les investissements dans notre programme de gestion du risque d’accidents mortels, ainsi que l’accent placé sur les contrôles essentiels pour la prévention des accidents mortels, ont permis à Newmont de limiter les incidents potentiellement graves, et d’enregistrer le plus faible taux de blessures de toute l’histoire de la Société.



Réponse face à la COVID-19 : Nous avons activé le programme de réaction rapide de la Société afin de préserver la santé et la sécurité des effectifs, des communautés d’accueil et des communautés indigènes voisines durant la pandémie de COVID-19. Via le fonds mondial de soutien aux communautés mis en place par Newmont face à la COVID-19, la Société est venue en aide aux communautés dans leur gestion et reprise face à la pandémie, dans trois domaines clés qui en avaient besoin : santé des effectifs et des communautés, sécurité alimentaire, et résilience économique locale.



Lutte contre le changement climatique : Réaffirmation de l’engagement de Newmont pour une bonne gestion environnementale, via l’annonce d’objectifs de premier plan dans le secteur face au changement climatique : réduction de plus de 30 pour cent des émissions de niveaux 1 et 2 d’ici 2030, réduction de 30 pour cent des émissions de niveau 3 d’ici 2030, avec pour ambition ultime d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Newmont a engagé 500 millions USD ces cinq dernières années pour soutenir les efforts visant à atteindre ces objectifs.



Partage continu de valeur : Newmont a continué de jouer un rôle important dans la création de valeur économique au sein des communautés et juridictions d’accueil, contribuant à hauteur de 7,7 milliards $ à une valeur économique pour ses effectifs, communautés et juridictions d’accueil, au travers des salaires et prestations, coûts d’exploitation, capitaux dépensés, redevances, et impôts. Ceci inclut également 3,9 milliards $ de dépenses auprès des fournisseurs locaux et nationaux, ainsi que 20,5 millions USD d’investissements dans des projets au sein des communautés et dans la création d’opportunités continues pour l’emploi des populations locales et indigènes.

Les efforts de Newmont en matière de durabilité ont à nouveaux été reconnus par plusieurs organisations indépendantes de premier plan :

Newmont a été classée meilleure société aurifère pour la sixième année consécutive dans l’Indice de durabilité Dow Jones (DJSI), et à nouveau en tant que meilleure société aurifère dans le classement de FORTUNE sur les Sociétés les plus admirées au monde ;

Attribution par CDP de la notation « A- » dans le cadre de l’évaluation conduite par CDP en matière de climat, ce qui illustre une action coordonnée face aux problématiques climatiques ;

Mention en 6 e position dans l’ensemble et parmi les meilleures sociétés minières du classement des 100 meilleures entreprises citoyennes de 3BL ;

position dans l’ensemble et parmi les meilleures sociétés minières du classement des 100 meilleures entreprises citoyennes de 3BL ; Obtention d’un score parfait de 100 dans l’Indice d’équité des entreprises publié par la fondation Human Rights Campaign, pour les efforts fournis par la Société dans la création d’environnements de travail inclusifs pour les employés LGBTQ+, et mention dans l’Indice d’égalité des sexes (GEI) de Bloomberg, en reconnaissance des efforts fournis par Newmont pour la promotion des femmes sur le lieu de travail ; et

Newmont a été classée meilleure société aurifère dans la liste de Newsweek sur les Entreprises américaines les plus responsables en 2020, et deuxième société la plus transparente dans le S&P 500.

Le Rapport 2020 de Newmont sur la durabilité est rédigé conformément aux critères essentiels de GRI, aux critères de GRI sur l’approvisionnement en minerais et métaux, au protocole du SASB (Sustainability Accounting Standards Board) sur les métaux et minerais, et fait l’objet d’une certification externe. Par ailleurs, ce rapport est conforme à deux nouveaux cadres de divulgation, à savoir les Attentes de performance dans le cadre des Principes miniers de l’ICMM, et les Principes d’exploitation aurifère responsable du World Gold Council.

Le rapport démontre une fois de plus l’engagement de Newmont en faveur de la transparence et de la responsabilité, concernant les plus importantes questions de durabilité relatives à la Société. Afin d’appuyer la communauté des investisseurs dans sa compréhension du rapport, et de fournir aux parties prenantes des informations utiles à leurs décisions, Newmont organisera une diffusion en ligne le 8 juillet, pour aborder les contenus de sa série de rapports sur la durabilité. Le Rapport 2020 sur la durabilité dans son intégralité, ainsi que les tableaux des données ESG et un index de contenu GRI/SASB/TCFD complet, sont disponibles pour téléchargement sur le site web de Newmont.

À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, d’argent, de zinc et de plomb. Le portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers favorables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. Newmont est le seul producteur d’or inscrit dans l’indice S&P 500 et est largement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La Société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur de solides normes de sécurité, une exécution supérieure et une expertise technique. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Chez Newmont, notre objectif consiste à créer de la valeur ainsi qu’à améliorer l’existence des individus au travers d’une exploitation minière durable et responsable. Pour en savoir plus sur la stratégie et les initiatives de durabilité de Newmont, rendez-vous sur www.newmont.com.

