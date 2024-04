Reconnaissance de 20 ans de transparence en matière de rapports sur le développement durable

Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT, ASX : NEM, PNGX : NEM) a publié aujourd'hui son rapport 2023 sur le développement durable et son rapport 2023 sur les contributions aux impôts et redevances. Ces rapports mettent en évidence les contributions ESG et socio-économiques importantes de l'entreprise au cours de l'année écoulée. Cette année marque le 20e anniversaire du rapport annuel sur le développement durable de Newmont, ce qui représente une étape importante pour l'entreprise en tant que leader de longue date du secteur en matière de développement durable.

« Notre rapport sur le développement durable 2023 témoigne de notre engagement inébranlable en faveur d'une gestion responsable des ressources et du rôle intégral que Newmont joue dans la création d'un avenir plus durable », déclare Suzy Retallack, responsable de la sécurité et du développement durable de Newmont. « Nous reconnaissons la responsabilité que nous avons d'atténuer notre impact sur l'environnement et de faire la différence dans les zones où nous opérons, tout en travaillant continuellement à l'amélioration, au partenariat et à l'apprentissage afin de laisser un héritage positif. »

Points forts durapport sur le développement durable 2023 de Newmont:

Élargissement de notre programme de gestion des risques d'accidents mortels pour traiter les risques associés aux expositions aux poussières et fumées dangereuses.

Réalisation de plus de 650 000 vérifications de contrôle critique pour assurer la sécurité de notre main-d'œuvre.

Alignement des 11 installations prioritaires de Newmont sur la nouvelle norme industrielle mondiale relative à la gestion des résidus.

Progression du programme Respect at Work, en présentant une nouvelle norme pour les camps et les installations, avec des exigences et des procédures inclusives pour les sites.

Augmentation de la représentation des femmes parmi les cadres supérieurs à 33 %, contre 31 % en 2022, ce qui nous permet d'atteindre notre objectif de parité hommes-femmes parmi les cadres supérieurs d'ici à 2030.

Réduction de la consommation mondiale d'eau douce de 31 % depuis 2018 et progression dans l'intégration des projections climatiques dans les modèles de bilan hydrique des sites.

Respect de notre engagement de 20 millions de dollars visant à soutenir les communautés et les pays d'accueil afin de faire face aux impacts de la pandémie de COVID-19.

Reconnaissance pendant neuf années consécutives en tant que principale société minière aurifère de l'indice mondial de durabilité Dow Jones ;

Classement de 29e et principale société minière dans la liste des 100 meilleures entreprises citoyennes de 3BL.

Newmont reconnaît que la mesure la plus importante du succès est et sera toujours le maintien de la santé et de la sécurité de chacun. La société est profondément attristée par les pertes récentes de collègues dans nos mines de Brucejack, Ahafo North et Cerro Negro. Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs amis. Ces incidents tragiques nous rappellent la nécessité d'être toujours vigilants et de travailler en permanence à l'amélioration de la sécurité dans l'ensemble de l'entreprise.

Notre engagement en faveur du développement durable est essentiel pour atteindre notre objectif, qui est de créer de la valeur et d'améliorer les conditions de vie grâce à une exploitation minière durable et responsable. Qu'il s'agisse de soutenir notre main-d'œuvre, de mettre en œuvre des pratiques durables ou de respecter nos obligations financières, nous continuerons à viser l'excellence dans tout ce que nous faisons.

Le rapport 2023 sur le développement durable de Newmont a été préparé conformément aux normes de la GRI (Global Reporting Initiative), y compris le supplément relatif au secteur des mines et des métaux, et à la norme sur les métaux et les mines du Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Ce rapport a fait l'objet d'une vérification externe sur certaines données matérielles publiées, ce qui reflète l'engagement de Newmont en matière de transparence et d'obligations de déclaration en tant que membre fondateur du Conseil international des mines et métaux (ICMM) et en tant qu'adopteur précoce du cadre de déclaration des principes directeurs des Nations unies.

Points forts du rapport 2023 sur la contribution aux impôts et redevances de Newmont :

Notre forte orientation vers le développement durable a également apporté des avantages économiques significatifs à nos parties prenantes, comme le détaille notre troisième rapport annuel sur la contribution aux taxes et redevances . Ce rapport décrit notre stratégie fiscale et nos paiements aux communautés et aux gouvernements où nous opérons, des sources de revenus qui favorisent le développement et la stabilité économique dans nos pays d'accueil. En 2023, nous avons :

Versé 1,3 milliard de dollars en impôts, redevances et autres paiements aux gouvernements, ce qui représente 13,3 % de notre contribution économique totale.

Distribué 9,8 milliards de dollars en contributions économiques directes, y compris salaires et avantages sociaux, dépenses d'exploitation et d'investissement et investissements communautaires.

Pour en savoir plus sur l'approche de Newmont en matière de développement durable ainsi que des informations connexes, rendez-vous sur www.newmont.com/sustainability.

À propos de Newmont

Newmont est le principal producteur d'or et de cuivre, de zinc, de plomb et d'argent au monde. Le portefeuille d'actifs, de perspectives et de talents de classe mondiale de la société est ancré dans des juridictions minières favorables en Afrique, en Australie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont est le seul producteur d'or répertorié dans l'indice S&P 500 et est largement reconnu pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance fondées sur des principes. Newmont est un leader de l'industrie en matière de création de valeur, grâce à des normes de sécurité rigoureuses, à une exécution supérieure et à son expertise technique. Fondée en 1921, l'entreprise est cotée en bourse depuis 1925.

Newmont a pour mission d'offrir de la valeur et d'améliorer les conditions de vie grâce à une exploitation minière durable et responsable. Pour en savoir plus sur sa stratégie et ses initiatives en matière de développement durable, consultez www.newmont.com.

