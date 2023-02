Newmont veut acquérir Newcrest Mining

Compagnie américaine spécialisée dans la production d'or, Newmont Corporation a soumis une proposition d'acquisition de Newcrest Mining Limited (un groupe minier australien) pour 16,9 milliards de dollars. La transaction proposée combinerait deux des plus grands producteurs d'or mondiaux. L'offre de Newmont prévoit que le nouveau groupe soit détenu à 70% par l'entreprise américaine, basée à Denver (Colorado), et à 30% par la société australienne.



Les titres de Newmont détenus par les actionnaires de Newcrest (0,380 action Newmont pour chaque action Newcrest) seront par ailleurs listés sur la place australienne.



La proposition de Newmont est soumise à certaines conditions habituelles : une diligence raisonnable à la satisfaction des deux parties, la conclusion d'un accord de mise en œuvre du projet et une recommandation du Conseil d'administration de Newcrest invitant les actionnaires de Newcrest à voter en faveur de la proposition.