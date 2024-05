Newpark Resources, Inc. est un fournisseur géographiquement diversifié qui fournit des produits, ainsi que des locations et des services à ses clients dans de multiples secteurs. La société opère à travers deux segments : Industrial Solutions, Fluids Systems et Industrial Blending. Son segment Industrial Solutions fournit des solutions temporaires d'accès aux chantiers, y compris la location de ses systèmes de tapis composites recyclables, ainsi que la construction de sites et les services connexes à des clients sur divers marchés, notamment la transmission d'énergie, l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel (E&P), les pipelines, les énergies renouvelables, la pétrochimie, la construction et d'autres industries, principalement aux États-Unis et en Europe. Son segment Fluids Systems fournit des fluides de forage, de complétion et de stimulation ainsi que des services techniques connexes à des clients pour des projets pétroliers, gaziers et géothermiques, principalement en Amérique du Nord et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que dans certains pays d'Asie-Pacifique.

Indices liés Russell 2000