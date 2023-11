(Alliance News) - NewRiver REIT PLC a annoncé jeudi une baisse de sa valeur nette d'inventaire, citant des coûts de construction et de financement élevés.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Londres a déclaré que la valeur nette d'inventaire au 30 septembre est tombée à 117 pence, contre 122 pence au 31 mars.

Le portefeuille était évalué à 553 millions de livres sterling au 30 septembre, soit une baisse de 6,8 % par rapport aux 593,6 millions de livres sterling au 31 mars et une baisse de 14 % par rapport aux 643,2 millions de livres sterling de l'année précédente. Il a dégagé un rendement de 1,7 % sur six mois, surpassant l'indice MSCI ALL Retail, qui a enregistré un rendement total de 0,3 %.

"L'évolution globale de la valeur du portefeuille s'est concentrée sur notre centre commercial du sud-est de Londres et sur le parc commercial de Bexleyheath, qui constitue la composante la plus importante de notre portefeuille de régénération. Il a été affecté par l'inflation à travers des coûts de construction et de financement estimés plus élevés et, plus récemment, par le ralentissement du marché de l'immobilier", a déclaré la société.

NewRiver REIT a déclaré un dividende intérimaire de 3,4 pence par action, en baisse de 2,9 % par rapport aux 3,5 pence de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré : "Le portefeuille est performant, soutenu par une équipe très expérimentée et motivée, étayé par l'un des bilans les plus solides du secteur immobilier coté en bourse. Nous sommes donc confiants, tout en restant attentifs aux risques macroéconomiques plus larges, en ce qui concerne nos perspectives à l'horizon 2024."

Les actions de NewRiver REIT étaient en baisse de 0,2 % à 87,30 pence chacune jeudi après-midi à Londres.

