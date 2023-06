NewRiver REIT plc est une société d'investissement immobilier basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans l'achat, la gestion et le développement d'actifs de commerce de détail et de loisirs à travers le Royaume-Uni. La société se concentre sur trois secteurs résilients : les parcs commerciaux, les centres commerciaux de base et les centres commerciaux de régénération. Son portefeuille s'étend sur environ huit millions de pieds carrés et comprend 33 centres commerciaux de proximité et 19 parcs commerciaux. Les investissements de la société dans le secteur du commerce de détail comprennent des centres commerciaux, des entrepôts de vente au détail et des magasins de grande surface. Ses centres commerciaux comprennent notamment le Broadway Shopping Centre, Bexleyheath ; le Sovereign Shopping Centre, Boscombe ; le Promenades Centre, Bridlington ; le Martlets Shopping Centre, Burgess Hill ; le Capitol Shopping Centre, Cardiff ; le Merlins Walk, Carmarthen ; le Cornmill Shopping Centre, Darlington ; le Locks Heath Shopping Village, Fareham. Ses parcs de vente au détail comprennent Kittybrewster Retail Park, Hollywood Retail & Leisure Park, Waterfront Retail Park et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial