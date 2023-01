NewRiver REIT enregistre de bonnes performances commerciales à Noël

(Alliance News) - NewRiver REIT PLC a annoncé jeudi une solide performance trimestrielle avec une croissance de l'occupation des commerces de détail dans un contexte de forte activité commerciale à Noël.

La société d'investissement immobilier basée à Londres a déclaré que le recouvrement des loyers est resté élevé au cours des neuf mois se terminant le 31 décembre, à 97 %.

De plus, le niveau d'occupation des commerces de détail a augmenté à 96,5% en décembre, contre 96,3% en septembre.

La société a ajouté que le loyer moyen est resté "abordable" à 11,58 GBP par pied carré, "avec une amélioration de l'accessibilité globale des coûts professionnels."

"Au cours du troisième trimestre, nous avons une fois de plus fourni des paramètres d'exploitation constamment résilients à travers la location, la perception des loyers et l'occupation. Notre portefeuille axé sur l'offre de biens et de services essentiels aux clients, est un point fort de notre activité, comme en témoignent les excellentes performances commerciales de Noël de nombreux détaillants de premier plan de notre portefeuille, tels que B&M, Sainsbury's, M&S, JD Sports et Poundland", a commenté le directeur général Allan Lockhart.

NewRiver a déclaré avoir convenu de 673 300 pieds carrés de nouvelles locations et de renouvellements convenus dans l'exercice 2023 à ce jour avec des transactions à long terme.

"Notre concentration sur le commerce de détail résilient, ainsi que notre plateforme d'exploitation de premier ordre et la force et la flexibilité de notre bilan, signifie que nous continuons à nous sentir bien positionnés malgré le contexte économique difficile", a poursuivi M. Lockhart.

Les actions de NewRiver ont clôturé en hausse de 3,3% à 93,04 pence à Londres jeudi.

