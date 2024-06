NewRiver REIT PLC - Fonds d'investissement immobilier basé à Londres - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, le bénéfice avant impôt selon les normes IFRS s'élève à 3,0 millions de livres sterling, contre une perte avant impôt de 16,8 millions de livres sterling l'année précédente. Les fonds sous-jacents provenant des opérations s'élèvent à 24,4 millions de livres sterling, contre 25,8 millions de livres sterling. Le bénéfice de base IFRS par action est de 1,0 pence, contre une perte par action de 5,4 pence. L'actif corporel net EPRA par action tombe de 121 à 115 pence, et le dividende diminue de 6,7 à 6,6 pence.

Allan Lockhart, directeur général, commente : "Au cours du quatrième trimestre, nous avons assisté à la poursuite de la dynamique opérationnelle positive qui s'est développée au cours des dernières années et qui reflète à la fois l'amélioration constante de la santé du marché de détail sous-jacent et les forces inhérentes à notre entreprise. Le secteur de la vente au détail est sans doute dans la meilleure position qu'il ait connue depuis plusieurs années, suite à une vague de restructurations d'entreprises et au repositionnement réussi de nombreux détaillants, qui ont créé un environnement opérationnel plus sain, ainsi qu'à l'augmentation de la part de marché des détaillants omnicanaux, le commerce de détail physique jouant un rôle central."

Cours actuel de l'action : 72,90 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 16

