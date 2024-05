Newron Pharmaceuticals SpA est une société biopharmaceutique italienne au stade clinique. Elle se concentre sur la découverte et le développement de produits pharmaceutiques. La société est engagée dans la découverte et le développement de nouvelles thérapies pour les maladies du système nerveux central (SNC) et la douleur. La société entreprend des essais de phase III avec la molécule safinamide pour le traitement des patients atteints de la maladie de Parkinson. Newron Pharmaceuticals SpA développe le ralfinamide, une molécule pour le traitement des douleurs neuropathiques. Ses autres projets, tels que HF0220 pour la neuroprotection, NW-3509 pour le traitement de la schizophrénie, ainsi que pruvanserin et sarizotan pour le traitement des maladies du SNC, sont à différents stades de développement préclinique et clinique.

Secteur Produits pharmaceutiques