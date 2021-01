Newron clôt le recrutement de patients pour l'étude Evenamide

Zurich (awp) - Le laboratoire Newron a finalisé le recrutement de patients atteints de schizophrénie pour l'étude clinique de l'Evenamide. Il évalue en outre les potentiels de partenariats pour le futur développement de ce nouveau traitement.

Les résultats de l'étude clinique sont attendus pour le mois de mars prochain, a déclaré Newton dans un communiqué publié jeudi.

Menée simultanément au sein de centres aux Etats-Unis et en Inde, cette étude vise à évaluer la sécurité, la tolérabilité et l'efficacité de l'Evenamide auprès de 138 patients souffrants de schizophrénie chronique et traités avec l'un des principaux antipsychotiques atypiques de deuxième génération.

L'Autorité américaine du médicament (FDA) avait demandé à la société biopharmaceutique italienne de mener des études supplémentaires sur des rats et des êtres humains.

Cette étude sera donc "un élément-clé dans le dossier d'information qui sera soumis à la FDA pour soutenir l'approbation de la phase III du programme d'étude clinique prévue", indique encore Newron.

