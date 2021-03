Newron conclut un partenariat d'étude avec son compatriote Zambon

Zurich (awp) - La biotech Newron a conclu avec le groupe pharmaceutique milanais Zambon un partenariat portant sur l'étude de l'efficacité de son médicament Safinamide chez les patients atteints de Parkinson souffrant de dyskinésies dopa-induites (LID).

Dans le cadre de l'accord, Newron assumera la responsabilité de l'étude, de son développement et de son exécution, ainsi que de toutes les interactions connexes avec les autorités réglementaires. Les deux partenaires financeront l'étude à parts égales, précise l'entreprise italienne cotée à la Bourse suisse lundi dans un communiqué.

L'étude en double aveugle, contrôlée par placebo, sera menée aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie dans le but d'obtenir une extension d'homologation pour le Safinamide sur ses principaux débouchés. Le médicament de Newron est actuellement approuvé dans une vingtaine de marchés - dont l'Union européenne, les Etats-Unis, le Japon et la Suisse - comme traitement d'appoint avec la combinaison Levodopa/Carbidopa pour le traitement des parkinsoniens connaissent des périodes d'arrêt dans le cadre de leur traitement.

"De précédentes études précliniques et cliniques ont fourni des preuves préliminaires de l'efficacité du Safinamide dans la réduction de la dyskinésie", rappelle Ravi Anand, responsable médical (CMO) de Newron, cité dans le document. L'entreprise estime entre 7 et 10 millions le nombre de personnes souffrant de la maladie de Parkinson à travers le monde, parmi lesquels plus de 40% présentent des dyskinésies dopa-induites (mouvements involontaires, arythmiques et souvent douloureux).

Zambon est partenaire de distribution pour le Safinamide depuis 2015, au même titre que Eisai (Asie) et Supernus (Etats-Unis).

buc/ck